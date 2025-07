Tiago Barbosa apresenta candidatura à Junta da Chamusca e Pinheiro Grande com forte apoio popular

O enfermeiro Tiago Barbosa apresentou oficialmente a sua candidatura a presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande na presença de várias dezenas de pessoas, “num claro sinal do forte apoio da comunidade à sua proposta de mudança e renovação”, refere a concelhia do partido em comunicado. Segundo o partido, os discursos durante a cerimónia “foram marcados por mensagens de confiança, incentivo e união” em torno do projecto liderado por Tiago Barbosa.

Nuno Marques, candidato a presidente da assembleia municipal, destacou a confiança total em Tiago Barbosa e Nuno Mira para liderarem, respectivamente, os destinos da união de freguesias e da Câmara Municipal da Chamusca. Nuno Mira frisou que "para se ser um bom político local, é necessário primeiro ser uma boa pessoa", uma qualidade que, aliada à experiência de oito anos como eleito local, fazem de Tiago Barbosa o candidato ideal para presidente daquela união de freguesias.

Tiago Barbosa assumiu o compromisso de trabalhar por uma freguesia “mais limpa, cuidada e próxima das pessoas”, sublinhando a necessidade de garantir “o envolvimento da juventude na vida comunitária, o reforço do apoio aos seniores e uma junta mais presente no terreno”. “A apresentação da candidatura de Tiago Barbosa representa um momento de união e esperança para a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, assente numa visão de futuro que valoriza a proximidade, a transparência e o compromisso com a população”, conclui o comunicado.