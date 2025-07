Luís Miguel Albuquerque presidiu Assembleia-Geral da Rede Shrines of Europe em Itália

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, esteve em representação oficial do município na cidade de Loreto, Itália, onde presidiu aos trabalhos da Assembleia-Geral da Rede Shrines of Europe. Este encontro, que antecedeu as celebrações locais, reúne os representantes das sete cidades-santuário que integram esta rede europeia, dedicada à cooperação institucional e à promoção conjunta dos principais destinos de peregrinação do continente, entre os quais se destaca, com natural relevo, Fátima. A reunião tem como principais objectivos avaliar a actividade desenvolvida durante o primeiro semestre de 2025 e definir as estratégias e planos de acção para o futuro.

No decorrer das celebrações teve lugar o Festival Shrines of Europe, iniciativa de natureza cultural e artística enriquecida pela diversidade e identidade de cada um dos territórios que compõem a rede. Este festival reúne expressões culturais representativas dos sete países envolvidos e, após ter sido acolhido em Ourém em 2024, realizou-se este ano em Loreto.

A participação activa do município de Ourém nesta rede internacional continua a posicionar Fátima como referência incontornável do Turismo Religioso e afirma o concelho como território estratégico na dinamização de parcerias e redes de cooperação internacional.