Câmara de Alenquer transfere mais de 45 mil euros para agrupamentos escolares

A Câmara Municipal de Alenquer vai transferir 45.327,36 euros para os quatro agrupamentos de escolas da rede pública do concelho, com base na população escolar de cada unidade. As verbas destinam-se à aquisição de equipamentos, com o objectivo de melhorar as condições dos estabelecimentos de ensino no próximo ano lectivo.

Nesse sentido, o Agrupamento de Escolas de Abrigada vai receber 5.544,96 euros (722 alunos), e o Agrupamento de Escolas do Carregado, 11.857,92 euros (1.544 alunos).

Com 2.870 alunos, o Agrupamento de Escolas Damião de Góis receberá 22.041,60 euros, e o Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros, 5.882,88 euros (766 alunos).