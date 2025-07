Coligação PSD/CDS apresenta lista à Câmara de Santarém com um regresso e uma surpresa

A coligação PSD/CDS apresentou os nomes da lista que vai acompanhar João Leite como candidato à presidência da Câmara de Santarém. Inês Barroso, ex-vice-presidente do município e actual deputada à Assembleia da República, está como número dois. Como número três surge o arquitecto Pedro Gouveia, quadro dirigente do sector de urbanismo da autarquia e a grande surpresa da equipa.



Emanuel Campos, actual adjunto do presidente, é o quarto da lista, seguindo-se a antiga administradora da Águas de Santarém, Teresa Ferreira. Em sexto lugar está a actual vereadora Ana Luís, em sétimo o administrador da Viver Santarém, Carlos Coutinho, e em oitavo o jovem eleito da assembleia municipal Pedro Melão. Filipa Martinho, administradora delegada do ISLA Santarém, ocupa o nono lugar, último dos efectivos.



Como suplentes estão João Cunha, Alfredo Silva, Ana Saramago, Margarida da Franca, Luís Melo, Vasco Tomás, Marta Estêvão, Filipe Almeida e Luís Sousa e Silva. Metade da lista é composta por cidadãos independentes, como realçou João Leite.

Na sessão realizada ao final da tarde de sexta-feira, 25 de Julho, no Jardim das Portas do Sol, foi ainda divulgada a lista à Assembleia Municipal de Santarém, que tem o médico Gustavo Reis como número um. O advogado Pedro Melo, em representação do CDS, é o número dois, seguindo-se os ex-vereadores do PSD Beatriz Martins e Jorge Rodrigues e a actual eleita da assembleia municipal pelo PSD Carla Neto. Do vasto elenco, com muitas caras novas, estão ainda outros repetentes, como os actuais eleitos do PSD Paula Cruz e Pedro Coimbra.