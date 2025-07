PSD apresentou lista à Câmara de Tomar e inaugurou sede de campanha

O PSD Tomar apresentou a equipa candidata à câmara municipal nas próximas eleições autárquicas e inaugurou a sede de campanha no final de tarde de sexta-feira, 25 de Julho. Dos 14 nomes anunciados pelo cabeça de lista, Tiago Carrão, destaque para a número dois, Sandra Cardoso, arquitecta e técnica superior de Urbanismo na Câmara de Ourém. Em terceiro lugar surge Célia Bonet, presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, e em quarto lugar está Ricardo Carlos, actual deputado na Assembleia da República.

A apresentação da equipa decorreu na Sala da Central Eléctrica do Complexo Cultural da Levada. Seguiu-se uma arruada em direcção à Rua Marquês de Pombal, onde foi inaugurada a sede de campanha, no edifício da antiga Farmácia Central.