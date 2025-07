Sérgio Vedor é o candidato do Chega à Câmara de Alcanena

Sérgio Vedor é o cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal de Alcanena nas próximas eleições autárquicas, indicando a saúde, ambiente, habitação, desenvolvimento económico e combate à corrupção como eixos prioritários da candidatura. “O concelho enfrenta graves problemas que exigem atenção urgente, sendo a saúde uma das maiores preocupações, com uma falta notável de médicos nos centros de saúde e o encerramento das extensões nas várias freguesias”, disse à Lusa o candidato do Chega, para quem a “carência de soluções habitacionais também é uma realidade preocupante, dificultando a fixação de jovens”.

Sérgio Vedor, de 53 anos, afirmou que “o regulamento de atribuição de casas a custos acessíveis está mal concebido”, defendendo que o mesmo devia “dar prioridade aos naturais da terra”. Relativamente ao ambiente, o candidato do Chega disse que a população “continua a ser incomodada por maus cheiros, particularmente durante a noite”, um problema que, defendeu, “deve ser abordado com urgência”, criticando ainda uma “carga fiscal excessiva” e defendendo medidas para o desenvolvimento económico e o turismo sustentável. O militante do Chega, que durante 23 anos foi carteiro no concelho de Alcanena, apontou ainda a "transparência" e a “luta contra a corrupção” como eixos prioritários de actuação.

Além de Sérgio Vedor, também o PS já anunciou que o candidato à Câmara de Alcanena é o empresário Samuel Frazão, 38 anos, actual presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, sendo o professor aposentado Vítor Freire, de 71 anos, o candidato da CDU. O actual presidente do município, Rui Anastácio, também já anunciou a recandidatura.