PSD do Sardoal apresentou candidatos às eleições autárquicas com Pedro Rosa como figura principal

A Comissão Política do PSD do Sardoal apresentou os candidatos às juntas de freguesia do concelho (Alcaravela, Santiago de Montalegre, Sardoal e Valhascos), à assembleia municipal e a equipa liderada por Pedro Rosa para a câmara municipal nas próximas autárquicas. A cerimónia teve lugar no dia 22 de Julho, tendo lotado o Centro Cultural Gil Vicente apoiantes do projecto que tem como mote estar mais “Próximo de Si!”.

Miguel Borges, presidente da Comissão Política concelhia e da câmara municipal, agradeceu a todos os que compõem as equipas às autárquicas e afirmou que Pedro Rosa é “a pessoa que mais experiência tem de vida autárquica”, realçando algumas das suas qualidades pessoais, nomeadamente o facto de ser uma “pessoa inteligente, bondosa, generosa, humilde e honesta”.

Foram apresentados os candidatos às juntas de freguesia do concelho. Em Alcaravela, Cristina Ambrósio lidera a lista composta por Fábio Forte, Sara Louro e Edgar Branco. Em Santiago de Montalegre, Dora Santos faz-se acompanhar de António Fernandes, Joana Jorge e Abel Lavrador. Já no Sardoal, a lista é composta por José Corda, Sara Remígio, Rui Lopes e Luís Alpalhão. Em Valhascos, António Aidos, Olinda Martins, Luís Amaro e Paulo Martins compõem a lista à junta de freguesia. Pedro Rosa lidera a equipa composta por Duarte Batista, Joana Ramos, Cláudia Costa e Pedro Pereira.