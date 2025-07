partilhe no Facebook

Abel Pontes é candidato do PSD à Junta de Freguesia de Coruche

O PSD anunciou Abel Pontes como candidato a presidente da Junta de Freguesia de Coruche. Abel Casinhas Pontes, tem 57 anos, é natural de Coruche, documentalista de profissão, é casado e tem dois filhos.

“Acredito numa junta de freguesia que esteja verdadeiramente ao serviço da população, que escute, que resolva e sobretudo que cuide das pessoas e das infraestruturas”, refere o candidato.

Melhoria dos serviços públicos locais, com especial atenção à limpeza, manutenção de espaços verdes e apoio às populações mais vulneráveis, com atendimento acessível e mecanismos de participação ativa dos cidadãos são alguns dos compromissos do candidato social-democrata.