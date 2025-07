CDS-PP quer ganhar a Câmara de VFX com Paulo Núncio

O CDS-PP vai concorrer sozinho à Câmara de Vila Franca de Xira e apresentou o deputado e líder parlamentar do partido, Paulo Núncio, como rosto do partido à presidência do município. A apresentação da candidatura tem lugar esta terça-feira, no Largo do Mártir Santo em VFX.

O CDS-PP, recorde-se, concorre sozinho às autárquicas depois de falhadas as negociações com o PSD, que optou por coligar-se com a Iniciativa Liberal.

Paulo Núncio, advogado de 57 anos, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no primeiro governo de Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2015. Antes havia sido eleito do CDS-PP na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira entre 2005 e 2009. Filomena Rodrigues será apontada como candidata à presidência da assembleia municipal.