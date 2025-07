Obra da nova Creche do Sardoal vai avançar após meses de atrasos e inactividade

Na última sessão camarária do Sardoal, realizada a 23 de Julho, o presidente Miguel Borges anunciou que a obra da nova Creche Municipal já foi consignada, prevendo-se o seu início para o dia 1 de Agosto. Este avanço marca uma etapa importante para a empreitada, depois de vários atrasos e inactividade da obra durante meses. Segundo o presidente da câmara, Miguel Borges, os atrasos da obra estiveram relacionados com respostas demoradas do Tribunal de Contas e outros entraves que dificultaram o andamento da empreitada.

Recorde-se que em Fevereiro deste ano, Miguel Borges tinha explicado que a empresa inicialmente contratada para a construção da nova creche abandonou a obra seis meses após o auto de consignação, alegando falta de condições para continuar. Na altura, o município anunciou a reabertura do procedimento de contratação, com actualização dos valores do custo da obra. A construção da nova creche municipal foi adjudicada em 2024, com um orçamento aproximado de 900 mil euros, tendo a futura creche capacidade para 42 crianças, distribuídas em três salas: um berçário para 10 bebés, uma sala para 14 crianças até 24 meses e outra sala para 18 crianças entre 24 e 36 meses.