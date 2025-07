Teresa Nogueira é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique

Teresa Nogueira é a candidata do PSD à presidência da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique nas próximas eleições autárquicas. A enfermeira de 43 anos exerce funções na Unidade Local de Saúde da Lezíria. Desde criança mantém o seu contributo na paróquia da freguesia, anteriormente como catequista e responsável pelo grupo de jovens. Desde os oito anos que faz parte do grupo coral, pertencendo ao conselho pastoral e ao conselho interparoquial do concelho do Cartaxo. É ainda membro da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

Em adolescente participou em diversas actividades, como marchas populares, cortejo das vindimas, Rainha das Vindimas, teatros e em actividades de ocupação de tempos livres no centro de dia. Com espírito de serviço, quer estar próxima e disponível para ouvir a população, as suas preocupações e necessidades, respeitando cada um, com o objectivo de melhorar o bem-estar de quem vive na freguesia de Vila Chã de Ourique.