Mário Pereira regressa quatro anos depois para reconquistar Câmara de Alpiarça prometendo fazer mais e melhor

A CDU de Alpiarça apresenta para as próximas autárquicas listas que incluem jovens estudantes universitários, esperando reconquistar a câmara que perdeu há quatro anos para o PS, quando Mário Pereira atingiu o limite de mandatos e que volta agora a ser candidato para tentar um segundo ciclo. Na apresentação da candidatura, na sexta-feira, 25 de Julho, no Largo dos Águias, o ex-presidente e candidato criticou a extinção da cooperativa Agroalpiarça que era detida quase na totalidade pelo município. Mário Pereira, é contra a entrega da recolha do lixo à Ecolezíria e defende que o mesmo deve ser retirado da empresa intermunicipal.

Tendo como mandatário João Arraiolos, o actual vereador na oposição e cabeça de lista em 2021, Mário Pereira apresenta-se aos eleitores com o mote Fazer Mais, Fazer Melhor. Mário Pereira e João Arraiolos também lamentam que os socialistas tenham acabado com o Festival do Melão e acusaram Sónia Sanfona de não ter cumprido quase na totalidade o programa eleitoral com que se tinha apresentado em 2021. O cabeça de lista elenca ainda situações que pretende melhorar e resolver, lamentando o desleixo da vila, com menos oferta ao nível do comércio concelhio e abandono dos produtores agrícolas.

Mário Pereira sublinha ainda como pontos negativos da actual gestão socialista, o facto de esta ter desistido do projecto que a CDU tinha deixado na autarquia para criação do parque ambiental de Alpiarça. E realça pela negativa a estagnação do processo de valorização da Reserva do Cavalo do Sorraia e do Paul da Gouxa, bem como a não concretização do parque de autocaravanas, assim como a falta de requalificação da Albufeira dos Patudos. Na apresentação destacou-se o facto de a CDU ir a eleições com uma lista renovada com muita gente que integra as listas pela primeira vez.

A CDU escolheu para liderar a lista à assembleia municipal o inspector superior no Ministério da Cultura, Ricardo Hipólito, de 67 anos, que já foi membro da assembleia municipal (2001-2005) e presidente da assembleia de freguesia (2013/2017). Mário João Pereira é o candidato a presidente da junta de freguesia, sendo militante do PCP desde 1978 e com uma longa ligação ao movimento cultural e social do concelho, presidindo à Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro. Na apresentação das listas estiveram presentes Sónia Colaço, dirigente do PEV, José Marcelino e João Madeira Lopes, da ID, e Ana Rita Monteiro, candidata à Câmara Municipal de Almeirim, além de Rui Fernandes, membro do comité central do PCP.

Nas listas a coligação tem elementos de vários quadrantes profissionais e sociais, desde aposentados, enfermeiras, funcionários públicos, repositores, bem como de outras áreas como marketing digital, arquitectura de sistemas e sapadores bombeiros. As candidaturas contam ainda com um empresário agrícola, uma técnica auxiliar de saúde, uma especialista em medicina tradicional chinesa, um técnico de manutenção, uma comercial de produtos cosméticos, um arquitecto, um controlador de circulação ferroviária, além de elementos do comércio, entre outros.