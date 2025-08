Adjudicada nova Escola Superior de Tecnologia e residência de estudantes em Abrantes

A Câmara de Abrantes adjudicou as empreitadas de construção das novas instalações da Escola Superior de Tecnologia (ESTA) no Parque de Ciência e Tecnologia - Tagusvalley e de uma residência de estudantes junto à Escola Dr. Manuel Fernandes com capacidade para 54 alunos e um piso dedicado ao ensino das artes e da música, num investimento global de 10,5 milhões de euros. O prazo previsto para a execução da escola é de cerca de três anos e o equipamento terá capacidade para mil alunos, mais 600 do que na actualidade. A empreitada da residência tem um prazo de execução de 300 dias.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), disse à Lusa estar expectante que em fase de reformulação da candidatura ao Fundo de Transição Justa (FTJ) haja reforço do financiamento dos 6 milhões de euros dos 8 milhões necessários. Para o autarca, a nova escola insere-se numa visão estratégica que o município tem vindo a consolidar ao longo dos últimos anos, sendo a educação entendida como pilar do desenvolvimento do concelho. “Há 25 anos que falamos na ESTA”, disse.

O autarca apontou ainda ao apoio de fundos comunitários através do FTJ, afirmando que a nova ESTA terá boas condições para reforçar o desenvolvimento económico da região, já que se vai instalar no Parque de Ciência e Tecnologia, equipamento classificado como uma das três zonas livres tecnológicas de Abrantes. O município assegurou uma comparticipação financeira de 85%, por via do FTJ, que assume o principal objectivo de mitigar os efeitos sociais e económicos decorrentes do encerramento da central a carvão do Pego, em 2021. No caso da residência, será apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2 milhões dos cerca de 3 milhões necessários.