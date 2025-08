Alcanede e Amiais de Baixo vão ter pavilhões multiusos

O executivo da Câmara de Santarém aprovou, por unanimidade, o lançamento dos concursos públicos para a contratação das empreitadas de construção do Pavilhão Multiusos de Alcanede e do Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo. A decisão foi tomada na reunião extraordinária realizada na sexta-feira, 25 de Julho, que durou pouco mais de 10 minutos. O valor base do concurso da obra de Alcanede ronda os 3,5 milhões de euros, enquanto o de Amiais de Baixo anda pelos 2,6 milhões, acrescidos de IVA. As intervenções vão ser financiadas com recurso a empréstimos bancários já aprovados.

O presidente do município, João Leite (PSD), sublinhou a importância desses investimentos, há muito ambicionados, para essas freguesias do norte do concelho, onde existe um dinâmico tecido empresarial e associativo. “É um dia muito feliz para Santarém”, referiu, lembrando que esses projectos estavam reflectidos no acordo de governação firmado no início do mandato entre PSD e PS. O autarca manifestou esperança de que haja empresas interessadas nos concursos.

Os vereadores socialistas Liliana Ramos e Manuel Afonso também se congratularam por ser dado mais um passo no sentido da concretização dessas obras, que vão valorizar essas freguesias e torná-las mais atractivas. O presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, Manuel Vieira, e dirigentes associativos de Amiais de Baixo assistiram à reunião e no final agradeceram a decisão tomada por unanimidade.

Em Março de 2024, a Câmara de Santarém já tinha decidido recorrer ao crédito bancário para financiar essas e outras empreitadas. A informação divulgada na altura, referente a infraestruturas descritas como “de carácter estratégico e prioritário”, revelava que o município pretendia investir 7,47 milhões de euros por três obras: um pavilhão multiusos de Amiais (2.700.000 euros), um pavilhão empresarial de Alcanede (3.180.000 euros) e um pavilhão desportivo na antiga Escola Prática de Cavalaria (1.590.000 euros). Valores que, entretanto, sofreram alguns ajustes.