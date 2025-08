Câmara de Mação distinguida devido a projecto com mais de duas décadas

A Câmara Municipal de Mação foi recentemente distinguida pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) com o Certificado de “Boa Prática Municipal de Participação Juvenil”, graças ao projecto “Viagem à Europa”. Com esta distinção, Mação passa a integrar oficialmente a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. O reconhecimento insere-se na recolha anual de Boas Práticas Municipais nas áreas das políticas de juventude, destacando projectos inovadores e com impacto local que promovem a participação activa dos jovens na sociedade. O projecto distinguido, “Viagem à Europa”, é promovido pela Câmara de Mação há 25 anos e visa proporcionar aos jovens estudantes do concelho uma experiência internacional enriquecedora. Durante uma semana, os participantes visitam diferentes países europeus, explorando locais temáticos, históricos, referências de grande relevância, numa oportunidade que, para muitos, representa a primeira experiência fora do país. Além de fomentar o enriquecimento cultural e pessoal dos jovens, a iniciativa é assegurada pela autarquia, que garante o transporte gratuito, as estadias e as entradas nos diversos locais a visitar. Em mais de duas décadas de existência, a “Viagem à Europa” já beneficiou cerca de mil jovens maçaenses, consolidando-se assim como um exemplo de boas práticas no plano nacional.