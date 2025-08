Henrique Carlota é cabeça-de-lista da CDU à Freguesia de Benavente

Henrique Carlota, de 35 anos, técnico superior de reabilitação psicomotora no CRIB de Benavente, é o candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Benavente. A coligação apresenta os seis primeiros nomes da sua lista, composta por benaventenses “comprometidos com os valores do Trabalho, da Honestidade e da Competência”.

A equipa agora divulgada assume o compromisso de exercer um mandato atento, próximo das populações e orientado para a resolução concreta dos problemas da freguesia, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento local.

Integram ainda a lista Marco Branco, 37 anos, fisioterapeuta; Anabela Santinho, 48 anos, fisioterapeuta; Bruno Marques, 48 anos, técnico de equipamentos de prevenção e combate a incêndios; Mara Silvério, 29 anos, gestora de unidade de saúde; e José Raquel, 59 anos, engenheiro civil.

A CDU reafirma a sua convicção de que este é o projecto político que melhor serve a população da freguesia de Benavente, e promete continuar a construir um futuro melhor para todos.