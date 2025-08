Rodrigo Cavaleiro lidera Comité sobre Segurança e Protecção em Eventos Desportivos

Nasceu em Tomar, cresceu em Montalvo e estudou em Constância e Abrantes o novo presidente do Comité sobre Segurança e Protecção em Eventos Desportivos, organismo de âmbito europeu. Rodrigo Cavaleiro, oficial da PSP de 45 anos, foi eleito a 4 de Junho para as novas funções, durante a Convenção de Saint-Denis do Conselho da Europa, o que mereceu um voto de congratulação da Assembleia Municipal de Constância, aprovado por unanimidade na sua última sessão.

Rodrigo Cavaleiro, licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, é intendente na Polícia de Segurança Pública. Desde 2020 tem presidido à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, nomeado pelo Governo à época por um período de cinco anos. Informação disponibilizada pela Assembleia Municipal de Constância divulga que foi oficial de ligação junto do Centro de Cooperação Policial Internacional nos mundiais de 2010 e 2014 e no Euro2012, tendo participado no Grupo de Trabalho do Conselho da Europa para o Euro2020 (entre 2016-2020).

Em artigo publicado no boletim municipal de Constância, o historiador António Matias Coelho traçou um perfil de Rodrigo Cavaleiro. “Filho de pai transmontano e mãe lisboeta, nasceu acidentalmente em Tomar, mas foi em Montalvo, onde a família acabou por se instalar, que começou a descobrir o mundo, que fez o 1.º ciclo da escola e as primeiras amizades que ficariam para a vida”, escreveu. Rodrigo Cavaleiro integrou o primeiro grupo de alunos que inaugurou, em 1991, a Escola C+S de Constância, onde estudou até ao 9.º ano, por não haver mais oferta. Posteriormente, completou o ensino secundário na Escola Solano de Abreu, em Abrantes.