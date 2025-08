Viaduto em Santana continua sem avanços e João Heitor critica Estado pelos atrasos

Na última reunião da câmara do Cartaxo, o presidente da câmara, João Heitor, voltou a mostrar descontentamento com a demora no avanço da construção de um novo viaduto em Santana, sobre a Linha do Norte, uma obra considerada essencial para a segurança ferroviária e para a mobilidade rodoviária da região. O tema foi levantado pelo vereador Fernando Amorim (PS), que questionou o ponto de situação do processo, tendo João Heitor explicado que continua a insistir semanalmente junto da Infraestruturas de Portugal (IP) e do Ministério das Infraestruturas para que a obra avance e saia definitivamente do papel.

João Heitor afirmou que, segundo a informação que recebeu, o processo está preparado pela IP para lançamento, mas aguarda agora o compromisso plurianual que depende da secretaria de Estado das Finanças. “Percebo que o facto de termos tido eleições legislativas recentemente não ajudou, mas isto já ultrapassou aquilo que é aceitável”, lamentou, sublinhando que o município tem assumido as suas responsabilidades e que espera o mesmo do Estado. O autarca garante que irá continuar a pressionar as entidades competentes para que a construção do viaduto seja finalmente desbloqueada, mas avisou que caso continue a não haver avanços, a câmara terá de adoptar outra postura e estratégia, considerando inaceitável os atrasos da empreitada.

Recorde-se que em 2009 a alteração do traçado da via-férrea na zona de passagem de nível ao Km 60+090 e a modernização do actual apeadeiro de Santana/Cartaxo, localizado junto da passagem de nível agora existente, foram alvo de acordo entre a Câmara do Cartaxo, a REFER e a EP. Acordo que, em 2012, chegou a levar a uma adjudicação da obra, pelo valor total de 5.098.878 euros mais IVA, dos quais 12,99%, seriam suportados pelo município, cujo contrato não chegou a ser assinado, por falta de verbas municipais, à época. O novo acordo, assinado em Junho de 2024 entre o município e a Infraestruturas de Portugal, prevê que a obra seja paga integralmente pelo Estado, ficando a câmara apenas responsável pela aquisição dos terrenos e futura manutenção do viaduto.