José João Oliveira é o rosto da CDU à Assembleia Municipal de VFX

A CDU anunciou o nome de José João Oliveira, actual vereador em regime de substituição no município de Vila Franca de Xira, para ser o candidato à presidência da assembleia municipal. José João Oliveira, 71 anos, oficial de justiça, tem uma vasta experiência associativa, de dedicação ao concelho e profundo conhecimento do seu território, diz o partido em comunicado, prometendo ajudar a prestigiar o órgão deliberativo concelhio com a sua presidência.

“A candidatura de José João Oliveira representa a seriedade, a competência e o compromisso com a democracia participada e com os valores de Abril. Num tempo em que a assembleia municipal carece de maior exigência na fiscalização do executivo, no acompanhamento das decisões que moldam o território e no envolvimento efectivo das populações, a CDU assume o combate à resignação e à apatia política”, refere.