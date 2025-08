“Uma Nova Geração” apresenta candidatura no Entroncamento com Mário Balsa ao leme

A candidatura “Uma Nova Geração” foi apresentada perante uma sala cheia, no Centro Cultural do Entroncamento, num ambiente de entusiasmo com a possibilidade de num novo ciclo político para o Entroncamento. Com Mário Balsa como candidato à presidência da câmara municipal, a equipa assume-se como “transversal, determinada e aberta, reflectindo uma nova forma de fazer política local, feita de coragem, experiência e compromisso”, refere a concelhia do PS em comunicado.

Ricardo Antunes, número dois à câmara, destacou a mobilização de pessoas com percursos profissionais e cívicos sólidos, que “não querem lugares, querem causas”. Segundo o autarca, os mandatários da candidatura foram apresentados como espelho daquilo que o Entroncamento é e quer continuar a ser: uma cidade de oportunidades e de superação, uma cidade de “gente boa que ajuda a cumprir sonhos”. O mandatário da candidatura é Nuno Pacheco Rodrigues e o mandatário para a juventude Tiago Silva.

A sessão contou com a participação do presidente da Federação de Santarém da Juventude Socialista, Pedro Gomes, do presidente da Federação de Santarém do Partido Socialista, Hugo Costa, e do secretário nacional do PS, Marcos Perestrello. Ricardo Cunha, empresário local, foi anunciado como cabeça-de-lista à assembleia municipal. Na sua intervenção sublinhou a abrangência e diversidade da candidatura, referindo que se sente “convocado por um projecto sério, colectivo e comprometido com o futuro da terra”. Os cabeças-de-lista às duas assembleias de freguesia, Manuel Martins e Carlos Alfaia, foram igualmente destacados pela sua ligação ao território, pela sua reconhecida participação cívica e por representarem perfis de proximidade, competência e integridade, lê-se na nota de imprensa.

Mário Balsa apresentou um plano estratégico centrado na melhoria da qualidade de vida e reiterou os eixos prioritários do próximo mandato: mais segurança e transparência; mais comércio e indústria; mais educação, cultura e melhor qualidade de vida. Além de medidas já anunciadas no primeiro trimestre do ano como a criação do Portal da Transparência, para informação mais acessível aos cidadãos, e a criação da Polícia Municipal do Entroncamento, elegeu o reforço do combate à criminalidade e a melhoria do espaço público como prioridades. O foco na economia local também foi central na sua apresentação, garantindo que as “excelentes ligações rodoviárias e ferroviárias devem ser capitalizadas para atrair empresas exportadoras e criar emprego qualificado”. O candidato anunciou ainda a criação do Conselho Municipal para a Economia, Comércio e Indústria, um plano de regeneração do espaço público e o resgate da identidade comercial da cidade.

Mário Balsa comprometeu-se ainda com a urgente readequação e modernização do parque escolar, criação de zonas de convívio juvenil e novos espaços verdes, entre outras medidas, como a atribuição de mais apoios ao associativismo.