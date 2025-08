Olga Costa e João batista apresentados pela CDU para Castanheira e Alhandra

A CDU anunciou os nomes de Olga Costa como candidata à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e João André Batista à União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Em comunicado, o partido diz que Olga Sofia Costa, 42 anos, técnica de secretariado, quer combater o estado de abandono da freguesia. “A inação e más opções, falta de investimento, falta de limpeza nas ruas e recolha de resíduos, aliadas à falta de diálogo com a população e associações, trouxeram um retrocesso ao desenvolvimento e à qualidade vida de quem aqui vive e trabalha”, critica o partido, comprometendo-se a dar voz novamente à comunidade.

Já João André Batista, de 29 anos, será o candidato à União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. O professor de História da Cultura e das Artes, é eleito em substituição na assembleia de freguesia e o partido diz que as duas localidades são hoje “espaços mais difíceis de habitar e de viver”, sendo tratadas como um apêndice rural do concelho.

“Estes lugares contam com populações que não se deixam condenar a uma condição de subserviência dentro do concelho ou da região em que se inserem e que estarão empenhadas em recuperar a vida que outrora tiveram e lhes tem sido negada”, diz o partido, prometendo uma política de proximidade e porta aberta com a comunidade.