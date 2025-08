Presidente de Rio Maior ataca colega de Almeirim que é candidato em Santarém

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), juntou-se à campanha eleitoral da coligação PSD/CDS no concelho de Santarém e deixou alguns ‘mimos’ ao seu colega de Almeirim, candidato do PS em Santarém.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), juntou-se à campanha eleitoral da coligação PSD/CDS no concelho de Santarém, tendo marcado presença e discursado na apresentação do cabeça de lista da AD à Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças, Gonçalo Amoro. E o autarca da terra da moca não poupou o candidato socialista à presidência da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, que é ainda presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

Num discurso curto e grosso, Santana Dias disse que “Santarém não precisa de um capataz”; “Santarém não precisa de ninguém de chicote que venha mandar nas pessoas”; “Santarém não precisa de ninguém que venha de peito feito, fanfarrão, desrespeitando todos aqueles que construíram a história de Santarém”. E as críticas de Santana Dias não se ficaram por aí, aludindo ainda à mensagem dos cartazes de campanha do PS no concelho de Santarém. “Dizem que agora vêm fazer de Santarém capital. Santarém é capital pelas pessoas que tem; Santarém é capital pelo que sabe e consegue fazer e Santarém vai ser capital com João Leite”, concluiu.