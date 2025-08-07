Bloco de Esquerda apresenta Catarina Lourenço à Câmara de Vila Franca de Xira

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Vila Franca de Xira será Catarina Lourenço, médica, professora universitária e investigadora na área das neurociências. Catarina Lourenço, recorde-se, tem sido eleita na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e tem assumido, enquanto substituta, o lugar de deputada municipal pelo BE. Já como cabeça de lista à assembleia municipal o partido comunicou a escolha de Luís Santos, gestor de risco, formado em economia e ciências do trabalho. O mandatário da candidatura será José Ferreira, comerciante, membro do Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral e da comissão para os direitos do povo maubere.

Na apresentação da candidatura Catarina Lourenço lembrou os problemas da habitação e da saúde no concelho, criticando o actual executivo de ter uma política de desregulação favorável aos interesses do mercado habitacional. O partido defende a construção pública de novos alojamentos com “estratégias de contenção da especulação imobiliária”, quotas nas novas construções privadas para habitação a custos controlados, incentivo ao cooperativismo e fazer a autarquia contribuir para a reabilitação de imóveis devolutos com a sua colocação no mercado de arrendamento de longa duração com rendas acessíveis. Na questão da saúde, a candidata criticou a situação do Hospital Vila Franca de Xira, acusando-o de ter “falhas demasiado frequentes no acesso às urgências de pediatria, ginecologia e obstetrícia, estando a urgência geral a ser maioritariamente assegurada por profissionais subcontratatos e por equipas exaustas”.