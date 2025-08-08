Livre candidata-se pela primeira vez à Câmara Municipal do Entroncamento

O assistente técnico Rui Simões, de 59 anos, é o candidato do Livre à Câmara do Entroncamento nas autárquicas deste ano, defendendo uma acção estruturada em torno dos eixos Educação, Humanismo, Segurança e Saúde. Em declarações à Lusa, Rui Simões, que lidera pela primeira vez uma candidatura do Livre aquele município, disse que se candidata para contribuir com o seu “conhecimento e experiência para um melhor futuro das pessoas” no concelho.

Nascido a 1 de Maio de 1966, Rui Simões, residente no Entroncamento e a exercer a profissão de assessor técnico na Assembleia Municipal de Lisboa, disse que o lema da candidatura é "Juntos Fazemos Entroncamento". “Educação, Humanismo, Segurança e Saúde são as áreas prioritárias que, por sua vez, se subdividem e merecem uma atenção estruturada para os próximos anos”, afirmou, defendendo a necessidade de uma articulação entre o município e entidades supramunicipais. “A articulação com a administração central e a Comunidade Intermunicipal [CIM do Médio Tejo] são obviamente muito importantes para uma maior eficácia e evolução significativa da situação”, sustentou.

O cabeça de lista disse ainda que o partido se apresentará às eleições de 12 de Outubro com listas próprias, concorrendo à câmara municipal, à assembleia municipal, à Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e à Assembleia de Freguesia de São João Baptista. Rui Simões possui formação académica superior em Línguas e Turismo, frequentou o curso de Gestão de Empresas Turístico-Hoteleiras, e é pós-graduado e mestrando na área da Sustentabilidade, Cidadania Ambiental e Participação. É assessor técnico na Assembleia Municipal de Lisboa para as áreas das políticas do Ambiente, Finanças, Património, Planeamento Urbano e Desenvolvimento Económico.