09/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 09-08-2025 15:00

Vila Franca de Xira recebe verba para actualização do recenseamento eleitoral

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa é a que mais irá receber do Estado.

A Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna transferiu para o município de Vila Franca de Xira um montante total de 773 euros, ao abrigo do recenseamento eleitoral. De acordo com as orientações da Administração Eleitoral do MAI, que regula a atribuição de verbas às autarquias locais para a realização das operações de actualização do recenseamento eleitoral, o valor atribuído ao município será repartido, cabendo-lhe a si 41,25 euros e sendo o restante montante destinado às freguesias do concelho, a distribuir segundo os critérios de 0,005 euros por eleitor inscrito e 26,40 euros por freguesia. Nesse sentido, foi aprovado em reunião de câmara a transferência dos seguintes valores para as juntas de freguesia: a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa irá receber 196 euros, seguindo-se a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho com 177 euros, a freguesia de Vialonga com 115 euros, a freguesia de Vila Franca de Xira com 103 euros, a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz com 80 euros e, por fim, a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras com 59 euros.

