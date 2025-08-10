Feira grossista de Tomar passa para junto dos Pavilhões da FAI

A Feira Grossista de Tomar, que até agora se realizava no recinto do Mercado Municipal, vai ser deslocalizada para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias. A alteração entra em vigor a partir do dia 7 de Agosto de 2025. O tema foi abordado na mais recente reunião de câmara, com o vereador do PSD, Tiago Carrão, a referir que falou com alguns vendedores que se mostraram surpreendidos e insatisfeitos com a alteração. “Falei com alguns grossistas e vendedores e não encontrei ninguém que estivesse de acordo com esta situação”, afirmou.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que decorreu uma reunião há alguns meses entre o município e os vendedores do mercado grossista, tendo-lhes sido comunicado que estavam a ser preparadas alterações. “Avaliámos várias opções de locais, eventuais alterações de horários, e foi ouvido aquilo que era o pensamento dos vendedores na matéria”, sublinhou. O autarca acrescentou que foram realizadas algumas mudanças no novo local, nomeadamente a retirada de veículos velhos e outros materiais que estavam junto à FAI desnecessariamente, para melhorar o espaço e assim receber o mercado grossista.

Hugo Cristóvão realçou que esta alteração tem um grande fim em vista que é ter o espaço do Mercado Municipal livre o maior número de dias possível, passando o estacionamento a estar apenas condicionado à sexta-feira para a realização do mercado de levante. “Obviamente que quando há uma mudança há sempre constrangimentos e também uma certa aversão à mudança. Aquilo que queremos com isto é continuar a valorizar o mercado municipal diário, retirando da sua envolvência tudo aquilo que não tenha necessariamente de estar ali”, frisou o presidente da câmara.