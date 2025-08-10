Investigadora Natércia Rodrigues é a candidata do Livre à Câmara de Tomar

O Livre vai candidatar a investigadora Natércia Rodrigues Lopes à presidência da Câmara de Tomar nas eleições autárquicas, apontando como “pilares” programáticos a mobilidade, apoio às famílias, património natural, habitação e associativismo. “O lema ‘Tomar, um lugar para ficar’ resume a candidatura do Livre para Tomar, que oferece uma visão do que pode ser a vida das pessoas em todo o concelho”, disse à Lusa Natércia Rodrigues Lopes. “Para concretizar essa visão”, referiu a candidata, foram identificados “cinco pilares fundamentais” para cumprir a “missão central” da candidatura: “fazer de Tomar um lugar para ficar”.

Natércia Rodrigues Lopes, natural de Tomar, da freguesia de Casais, é doutorada em química-física pela Universidade de Warwick, Inglaterra, e reside no Entroncamento. Desde 2023, é investigadora no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Os cinco pilares estratégicos da candidatura passam pela mobilidade e pelo apoio às famílias, e o apoio a idosos, a par da promoção da saúde física e mental. Os outros três pilares passam pelo património natural, a par do saneamento básico e “acesso a espaços públicos verdes e refúgios climáticos”, pela habitação, e o apoio ao associativismo.

O Livre, que concorre pela primeira vez a Tomar, vai apresentar candidaturas à câmara municipal, assembleia municipal e Assembleia de Freguesia da União de Freguesias (UF) de Tomar (São João Baptista e Santa Maria dos Olivais). Além de Natércia Rodrigues Lopes, já apresentaram a candidatura à Câmara de Tomar Bruno Graça pela CDU, Tiago Carrão pelo PSD, Hugo Cristóvão pelo PS e Samuel Pontes pelo Chega.