Professor e presidente da Assembleia Municipal de Benavente lidera lista com aposta na valorização da freguesia. Mário Santos é ainda dirigente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa e coordenador da União de Sindicatos de Santarém.

Mário Santos é o candidato da CDU à Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão

A Coligação Democrática Unitária (CDU) anunciou Mário Santos como primeiro candidato à Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão. Com 47 anos e uma vasta experiência no plano autárquico, sindical e educativo, o actual presidente da Assembleia Municipal de Benavente lidera uma candidatura que pretende valorizar a freguesia e responder às aspirações da população.

Professor de profissão, Mário Santos dirigiu o Agrupamento de Escolas de Benavente entre 2017 e 2023, e é também presidente da Federação Portuguesa de Corfebol. Com forte intervenção no movimento sindical, é dirigente do SPGL e coordenador da União de Sindicatos de Santarém (USS/CGTP-IN).

A candidatura da CDU assume-se como uma proposta unitária e alargada, assente em princípios de trabalho, honestidade e competência, apostando numa presença ativa e próxima na vida da freguesia.



