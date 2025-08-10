Munícipe questiona estado da torre do relógio em Benavente

A reunião de câmara de Benavente que se realizou a 21 de Julho ficou marcada pela intervenção do munícipe Gaspar Lourenço, que enumerou várias questões sobre o estado em que se encontra a vila. Entre os vários assuntos abordados, o munícipe falou da torre do relógio, um dos símbolos do município, que se encontra no topo do edifício da câmara municipal.

O estado de conservação da estrutura é questionável, na sua opinião, e Gaspar Lourenço falou em corrimento de ferrugem na chapa verde que constitui o símbolo da autarquia, admitindo alguma preocupação que o problema não tenha solução. O munícipe apontou ainda que a luz do relógio está fundida, não estando visível durante a noite, ao contrário de outros tempos. “Iluminamos árvores e muros, mas o símbolo do nosso concelho não tem luz própria”, afirmou.

A Câmara Municipal de Benavente já tinha preparado uma verba para a requalificação da estrutura, que não tem qualquer intervenção desde o ano 2000, no entanto, o concurso para a obra ainda não foi lançado. O presidente da autarquia, Carlos Coutinho, explicou que o projecto para a requalificação do edifício está elaborado e garantiu que a verba continua reservada para a intervenção, aliando-se a um conjunto de pinturas em vários edifícios pertencentes à autarquia. O projecto passa pela substituição da chapa que constituiu a estrutura, assim como devolver a iluminação própria ao relógio.

Construído de raiz em 1875, o edifício da Câmara Municipal de Benavente albergava também o Tribunal, a cadeia e outras repartições públicas. A torre metálica do relógio é um dos símbolos do município de Benavente, tendo sido colocada no topo do edifício da câmara municipal após o terramoto de 23 de Abril de 1909. O seu estado de preservação tem sido discutido por populares nas redes sociais e gerou preocupação entre a comunidade.