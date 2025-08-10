Munícipe questiona estado da torre do relógio em Benavente
Estado de um dos símbolos do município, no topo do edifício da Câmara Municipal de Benavente, tem gerado preocupação nos populares há vários meses. Assunto foi questionado por munícipe em reunião de câmara.
A reunião de câmara de Benavente que se realizou a 21 de Julho ficou marcada pela intervenção do munícipe Gaspar Lourenço, que enumerou várias questões sobre o estado em que se encontra a vila. Entre os vários assuntos abordados, o munícipe falou da torre do relógio, um dos símbolos do município, que se encontra no topo do edifício da câmara municipal.
O estado de conservação da estrutura é questionável, na sua opinião, e Gaspar Lourenço falou em corrimento de ferrugem na chapa verde que constitui o símbolo da autarquia, admitindo alguma preocupação que o problema não tenha solução. O munícipe apontou ainda que a luz do relógio está fundida, não estando visível durante a noite, ao contrário de outros tempos. “Iluminamos árvores e muros, mas o símbolo do nosso concelho não tem luz própria”, afirmou.
A Câmara Municipal de Benavente já tinha preparado uma verba para a requalificação da estrutura, que não tem qualquer intervenção desde o ano 2000, no entanto, o concurso para a obra ainda não foi lançado. O presidente da autarquia, Carlos Coutinho, explicou que o projecto para a requalificação do edifício está elaborado e garantiu que a verba continua reservada para a intervenção, aliando-se a um conjunto de pinturas em vários edifícios pertencentes à autarquia. O projecto passa pela substituição da chapa que constituiu a estrutura, assim como devolver a iluminação própria ao relógio.
Construído de raiz em 1875, o edifício da Câmara Municipal de Benavente albergava também o Tribunal, a cadeia e outras repartições públicas. A torre metálica do relógio é um dos símbolos do município de Benavente, tendo sido colocada no topo do edifício da câmara municipal após o terramoto de 23 de Abril de 1909. O seu estado de preservação tem sido discutido por populares nas redes sociais e gerou preocupação entre a comunidade.