Projectos de 7 milhões do PRR em Vialonga já impactaram a vida a cem mil pessoas

Dia 21 de Julho realizou-se uma reunião entre todos os parceiros do projecto e a comissão de acompanhamento da chamada Operação Integrada Local de Vialonga, que juntou duas dezenas de participantes, a maioria do sector social, cultural e associativo da freguesia.

Construção de um parque escu(o)tista na Mata do Paraíso é um dos projectos financiados pelo OIL, no âmbito do PRR, que está a injectar 7 milhões de euros na localidade. FOTO CMVFX

A comissão de acompanhamento da OIL Vialonga – Operação Integrada Local de Vialonga, um programa financiado por fundos comunitários através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fez no final de Julho um balanço positivo da iniciativa, que custa sete milhões de euros e que, até agora, em 23 projectos, já mexeu com a vida de cem mil pessoas.

Os dados foram conhecidos a 21 de Julho, após a reunião entre todos os parceiros do projecto e a comissão de acompanhamento, que juntou duas dezenas de pessoas, entre representantes do sector social, cultural e movimento associativo da freguesia, numa reunião realizada na Casa do Povo de Vialonga. O encontro contou também com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.

Dos seis projectos físicos previstos no OIL, vários já estão concluídos, como a requalificação do Parque de Merendas e espaços adjacentes junto à Ribeira de Alpriate, a requalificação da Praça Alegre, execução dos espaços exteriores do novo centro de saúde de Vialonga e a requalificação do Pavilhão Desportivo do Olival de Fora. Outras intervenções estão actualmente em curso, como a criação do novo Parque Escu(o)tista da Mata do Paraíso, cujo auto de consignação da obra foi assinado na última semana, prevendo um investimento de 620 mil euros.

Tal como O MIRANTE já tinha dado nota, recorde-se, o OIL prevê também intervenções de requalificação no Parque Urbano do Olival de Fora, requalificação do Polidesportivo da Icesa e do Cabo de Vialonga, requalificação de parques infantis na freguesia e a melhoria das condições de mobilidade na Rua 28 de Setembro/Estrada do Olival de Fora.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE