CDS-PP de Vila Franca de Xira apresentou candidatos às principais freguesias

A Comissão Política do CDS-PP de Vila Franca de Xira anunciou na última semana os cabeças de lista às assembleias de freguesia para três das principais freguesias do concelho, apostando em candidatos com experiência autárquica e propostas para responder às necessidades locais. Na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho o candidato é Rui Valadas, 44 anos, licenciado em Políticas de Segurança e pós-graduado em Economia e Finanças Públicas. Autarca desde 2017 na assembleia de freguesia, destacou-se por apresentar propostas como a criação de uma quinta pedagógica no Palácio do Sobralinho e a remodelação do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, acompanhada da revitalização do parque envolvente, iniciativas que não chegaram a ser executadas. Entre as suas prioridades está garantir “um espaço público limpo, organizado e sem marcas de degradação acumulada”.

Já para a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, o CDS-PP aposta em Mário Costa, actual membro da assembleia de freguesia e responsável por propostas como a criação do Prémio Literário Henrique Lamas. Defensor de soluções inovadoras para o transporte de passageiros e intervenções na área da segurança e proteção civil, Mário Costa afirma que a sua candidatura se guiará pelos princípios da inclusão, diversidade, coesão territorial e desenvolvimento local.

Em Vialonga o candidato do CDS-PP será Avelino Paiva, 49 anos, empresário e auditor, licenciado em Relações Internacionais e pós-graduado em Gestão de Empresas e Sistemas de Gestão. Entre as suas prioridades estão o reforço e ajustamento da rede de transportes públicos, para colmatar as carências de mobilidade da freguesia, bem como a melhoria da higiene urbana e do mobiliário urbano, garantindo que este seja adequado e funcional.