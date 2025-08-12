uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 12-08-2025 15:00

Ana Filipe é a candidata do Movimento Juntos Fazemos + à Junta de Marinhais

Ana Filipe é a candidata do Movimento Juntos Fazemos + à Junta de Marinhais
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Designer de Moda e investigadora quer revitalizar a freguesia com energia nova e liderança responsável. Candidata defende uma junta presente, com escuta activa e soluções inovadoras para melhorar vida à população.

O Movimento Independente Juntos Fazemos + apresentou Ana Brígida Filipe como candidata à Junta de Freguesia de Marinhais nas eleições autárquicas de 2025. Com 40 anos, nasceu e cresceu na freguesia, tendo estudado e trabalhado fora, mas regressado sempre à sua terra por amor à família, à comunidade e ao futuro que quer ajudar a construir.
Designer de Moda, modelista e investigadora com experiência nacional e internacional, é actualmente presidente do Conselho Fiscal da Associação de Pais de Marinhais. Defende uma junta presente, com escuta activa, espírito de união e soluções inovadoras para melhorar a vida na freguesia. “Sou uma filha da terra que estudou fora e voltou. Quero que Marinhais continue a ser o meu porto seguro e também o das próximas gerações”, afirma a candidata, que apresenta uma equipa diversa e empenhada. Ao lado de Helena Neves, candidata à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, propõe uma liderança próxima, justa e com vontade real de fazer diferente.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino