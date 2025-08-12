Ana Filipe é a candidata do Movimento Juntos Fazemos + à Junta de Marinhais

O Movimento Independente Juntos Fazemos + apresentou Ana Brígida Filipe como candidata à Junta de Freguesia de Marinhais nas eleições autárquicas de 2025. Com 40 anos, nasceu e cresceu na freguesia, tendo estudado e trabalhado fora, mas regressado sempre à sua terra por amor à família, à comunidade e ao futuro que quer ajudar a construir.

Designer de Moda, modelista e investigadora com experiência nacional e internacional, é actualmente presidente do Conselho Fiscal da Associação de Pais de Marinhais. Defende uma junta presente, com escuta activa, espírito de união e soluções inovadoras para melhorar a vida na freguesia. “Sou uma filha da terra que estudou fora e voltou. Quero que Marinhais continue a ser o meu porto seguro e também o das próximas gerações”, afirma a candidata, que apresenta uma equipa diversa e empenhada. Ao lado de Helena Neves, candidata à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, propõe uma liderança próxima, justa e com vontade real de fazer diferente.

