Política | 13-08-2025 15:00
Abrantes já tem 23 condomínios de aldeia aprovados com apoio do PRR
Abrantes já tem 23 condomínios de aldeia aprovados, financiados pelo PRR, num investimento de cerca de um milhão de euros, abrangendo cinco freguesias do concelho.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, anunciou em reunião de executivo que o concelho conta já com 23 condomínios de aldeia aprovados e financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento próximo de um milhão de euros. A informação foi partilhada após a sua participação, a 23 de Julho, numa sessão pública dedicada à implementação dos condomínios de aldeia do Ribatejo Interior, organizada pela Tagusvalley.
Segundo o autarca, os 23 projectos abrangem cinco freguesias e resultam de um trabalho conjunto com entidades como: a Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação, responsável por quatro condomínios aprovados; a Gestiverde, que conta com nove projectos; e a Tagusvalley, com 10 condomínios aprovados. “É um número expressivo que nos deve mobilizar para esta tarefa que temos pela frente, de promover a resiliência das comunidades face aos incêndios rurais e à gestão da paisagem”, sublinhou o presidente, elogiando o esforço das entidades envolvidas.
Manuel Valamatos destacou ainda que a sessão serviu para discutir “uma nova forma de olhar o mundo rural”, com mais ambição, responsabilidade e garantindo a “protecção das nossas aldeias e das comunidades”.
