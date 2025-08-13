Política | 13-08-2025 12:00
Bruno Nepomuceno é candidato do CHEGA à Junta de Freguesia de Benavente
foto dr
Candidato conta com experiência como vereador de oposição e é eleito na Assembleia Municipal desde 2021. Bruno Nepomuceno tem presença activa no associativismo local e quer continuar a trabalhar para fazer de Benavente “um lugar para todos”.
Bruno Nepomuceno, de 50 anos, anunciou a sua candidatura à junta de freguesia de Benavente pelo partido Chega. Publicitário de profissão, Bruno tem uma longa ligação à comunidade e quer continuar a trabalhar para “fazer de Benavente um lugar melhor para todos”. Com experiência política, foi vereador na câmara municipal pelo PSD entre 2007 e 2009 e actualmente é deputado na assembleia municipal, eleito em 2021 pela candidatura independente. Desde 2016, também colabora na direcção dos Bombeiros de Benavente.
Especial Ensino