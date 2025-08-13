uma parceria com o Jornal Expresso
13/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 13-08-2025 10:00

Carla Ganhão é candidata do Chega à Junta de Freguesia da Barrosa

Técnica óptica ocular quer assegurar que a freguesia mantém viva a sua identidade.

Carla Ganhão, de 49 anos, mãe de dois filhos, é candidata do Chega à Junta de Freguesia da Barrosa nas eleições autárquicas de 2025. Técnica óptica ocular, sempre viveu ligada à freguesia, onde casou e construiu a sua família. Com participação activa na vida local, destacou-se na organização das festas anuais de 1997 e 2013. Afirma apresentar-se a estas eleições com determinação e sentido de compromisso para trabalhar pela comunidade.
A candidata sublinha que o seu principal objectivo é garantir que a Barrosa “jamais será esquecida”, preservando a identidade e reforçando o sentimento de pertença entre a população.

