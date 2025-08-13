uma parceria com o Jornal Expresso
13/08/2025

Política | 13-08-2025

José Madeira candidata-se pelo PS à União de Freguesias de Assentiz e Marmeleira

Foto: PS Rio Maior
Cabeça-de-lista é formado na área da electricidade e tem ligação ao movimento associativo.

O Partido Socialista de Rio Maior anunciou José Madeira como candidato à presidência da União de Freguesias de Assentiz e Marmeleira nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Nascido em setembro de 1980, José Madeira reside desde sempre na sua terra natal. Formado na área da electricidade, tem uma forte ligação ao associativismo. Aos 18 anos iniciou a sua participação no Centro Recreativo e Cultural, onde atualmente é presidente da Assembleia Geral. É também um dos fundadores da JUVAZ, associação que presidiu durante uma década. De acordo com a nota de imprensa do PS, José Madeira propõe-se trabalhar com proximidade, ouvir a população e defender os interesses de toda a União de Freguesias, promovendo o seu desenvolvimento e valorização.

