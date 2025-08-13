uma parceria com o Jornal Expresso
13/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 13-08-2025 12:00

Justino Carlos candidato do PS à União de Azambujeira e Malaqueijo

Foto PS Rio Maior
Ao longo do seu percurso foi CFO da Águas de Portugal e é actualmente administrador do Banco Português de Gestão.

Justino Carlos, 71 anos, é o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Azambujeira e Malaqueijo, concelho de Rio Maior. Com uma vida profissional dedicada à administração e gestão de empresas, incluindo a liderança de projectos e fundos, traz consigo “uma vasta experiência que quer agora colocar ao serviço da comunidade”, refere o partido em comunicado. Ao longo do seu percurso, foi CFO da Águas de Portugal e é actualmente administrador do Banco Português de Gestão. No seu programa Justino Carlos estabelece como prioridades a melhoria do saneamento e do abastecimento de água, a valorização do turismo local, o reforço dos serviços de saúde e a manutenção de caminhos rurais e estradas, garantindo melhores condições de vida para todos os fregueses.

