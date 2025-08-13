uma parceria com o Jornal Expresso
13/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 13-08-2025 10:23

USF de S. Domingos tenta tramar Câmara de Santarém

foto dr
Câmara de Santarém tem um projecto para melhorar instalações. Na véspera de instalar um ar condicionado, a USF emite comunicado a queixar-se do calor.

A Câmara de Santarém vai colocar um novo sistema AVAC de climatização na Unidade de Saúde Familiar (USF) de S. Domingos perante o “desinvestimento de mais de uma década”, estando a ser preparado o concurso para o investimento de 500 mil euros que contempla a requalificação do edifício. A informação, em jeito de crítica, é do presidente da autarquia, que só há cerca de um ano e meio passou a ter por delegação de competências a responsabilidade das instalações da saúde, viaturas e agora também os assistentes operacionais. A informação, em jeito de crítica, surge quando questionado por O MIRANTE na sequência de um comunicado da coordenadora da USF a dizer para os utentes levarem água e roupas leves e culpando as entidades competentes por não haver ar condicionado.
Curiosamente o comunicado de Francia Carrasco surgiu na véspera da montagem de um ar condicionado fixo na sala de espera, que já estava previsto e agendado para 7 de Agosto, com o conhecimento da coordenadora. O vice-presidente da câmara, que tem o pelouro da saúde, sublinha a O MIRANTE que enviou para a responsável da unidade o projecto de obras. Alfredo Amante realça que desde a primeira hora que a câmara foi confrontada com os problemas relacionados com o calor no espaço que tem tentado colmatar a situação até que os trabalhos sejam realizados. João Leite assume um tom sarcástico dizendo que parece que nos últimos 10 anos não houve Verão, para salientar a falta de investimento que se arrastou até a câmara ter aceitado as competências na saúde.

Leia a notícia completa na próxima edição impresa de O MIRANTE

