USF de S. Domingos tenta tramar Câmara de Santarém

A Câmara de Santarém vai colocar um novo sistema AVAC de climatização na Unidade de Saúde Familiar (USF) de S. Domingos perante o “desinvestimento de mais de uma década”, estando a ser preparado o concurso para o investimento de 500 mil euros que contempla a requalificação do edifício. A informação, em jeito de crítica, é do presidente da autarquia, que só há cerca de um ano e meio passou a ter por delegação de competências a responsabilidade das instalações da saúde, viaturas e agora também os assistentes operacionais. A informação, em jeito de crítica, surge quando questionado por O MIRANTE na sequência de um comunicado da coordenadora da USF a dizer para os utentes levarem água e roupas leves e culpando as entidades competentes por não haver ar condicionado.

Curiosamente o comunicado de Francia Carrasco surgiu na véspera da montagem de um ar condicionado fixo na sala de espera, que já estava previsto e agendado para 7 de Agosto, com o conhecimento da coordenadora. O vice-presidente da câmara, que tem o pelouro da saúde, sublinha a O MIRANTE que enviou para a responsável da unidade o projecto de obras. Alfredo Amante realça que desde a primeira hora que a câmara foi confrontada com os problemas relacionados com o calor no espaço que tem tentado colmatar a situação até que os trabalhos sejam realizados. João Leite assume um tom sarcástico dizendo que parece que nos últimos 10 anos não houve Verão, para salientar a falta de investimento que se arrastou até a câmara ter aceitado as competências na saúde.

