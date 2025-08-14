Livre candidata consultor informático Luís Caetano à Câmara de Rio Maior

O Livre vai concorrer pela primeira vez à Câmara de Rio Maior, com uma candidatura liderada pelo consultor informático Luís Caetano, apostado em acrescentar à cidade do desporto valências na área da nutrição, da saúde e do bem-estar. Em declarações à Lusa, o candidato, que aponta problemas no município “ao nível da habitação, saúde, educação, património cultural e ambiente”, defendeu para o concelho “uma perspectiva de desenvolvimento mais alargada”, em que Rio Maior deixe de ser apenas a cidade do desporto e passe a ser “a cidade do desporto, da nutrição, da saúde e do bem-estar”.

Na lista de prioridades, Luís Caetano inclui ainda “as questões da falta de médicos e respostas de saúde, a falta de habitação e a falta de soluções para as questões ambientais e patrimoniais, quer sejam do património cultural ou ambiental”. A poluição do rio Maior e os problemas com a ribeira de Alcobertas, que atravessa a cidade, são duas das questões ambientais em que o candidato pretende intervir se for eleito.

Luís Caetano tem 32 anos, é licenciado em gestão e Recursos Humanos e trabalha como consultor informático. É o quarto candidato conhecido em Rio Maior, onde tinha sido já anunciada a candidatura do actual vereador Miguel Paulo, pelo PS, do actual presidente do executivo, Luís Filipe Santana Dias, pela coligação PSD/CDS-PP, e de Alexandre Costa, pelo Chega. A Câmara de Rio Maior é liderada pela Coligação Juntos pelo Futuro (PSD/CDS-PP) que, nas últimas eleições autárquicas, elegeu o presidente e quatro vereadores. O PS conta com dois vereadores sem pelouros atribuídos no executivo.