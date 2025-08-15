uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 15-08-2025 12:00

Município de Alenquer cede antiga escola ao Sport Clube Estribeiro

Câmara Municipal de Alenquer vai ceder, por contrato de comodato, o edifício da antiga Escola Básica do Estribeiro ao Sport Clube Estribeiro, para dinamização cultural e comunitária.

A Câmara Municipal de Alenquer vai celebrar um contrato de comodato com o Sport Clube Estribeiro, que permitirá à associação ocupar e dinamizar o edifício histórico da antiga Escola Básica do Estribeiro, desativada há cerca de 20 anos. O imóvel, localizado na Rua Luís de Camões, n.º 21-A, na freguesia da Abrigada, é propriedade do município e será reabilitado e preservado pela coletividade.
O protocolo prevê que o espaço seja destinado a atividades pedagógicas, culturais e comunitárias, abertas à população. Entre as iniciativas programadas estão oficinas, exposições, encontros geracionais e eventos culturais, em colaboração com empresas e cidadãos, com o objetivo de reforçar a coesão social e valorizar o património histórico.
O Sport Clube Estribeiro assumirá a manutenção e conservação do edifício, garantindo a sua reativação e preservação.
