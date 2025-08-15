Sílvio Tomás é candidato à Junta da Chamusca e Pinheiro Grande

CDU apresentou Sílvio Tomás como candidato à União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, comprometendo-se o cabeça de lista melhorar a qualidade de vida da comunidade.

A CDU anunciou Sílvio Tomás, de 70 anos, como cabeça de lista à União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande nas eleições autárquicas deste ano. Natural do Pinheiro Grande e residente na Chamusca desde a juventude, o candidato assume com empenho o compromisso “de ser parte activa da solução”.

Sílvio Tomás iniciou a vida profissional aos 13 anos no comércio, tendo também trabalhado na indústria e, após o cumprimento do serviço militar, dedicou-se à actividade comercial por conta própria. Com uma paixão de longa data pela música, integrou também várias bandas e grupos locais, sendo actualmente baterista do grupo “Pica Cebolas”. O candidato afirma conhecer bem os problemas e necessidades da freguesia, destacando que se orgulha de ter estado “do lado certo das lutas em defesa dos interesses das populações” e que irá trabalhar “para que se possa viver melhor na nossa terra”.