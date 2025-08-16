Antiga Escola Básica do Porto da Luz cedida à Associação Chiquis de Colores

A Câmara Municipal de Alenquer vai celebrar um contrato de comodato com a Associação Chiquis de Colores – Escola de Sevilhanas e Flamenco, que permitirá à coletividade ocupar e dinamizar o edifício da antiga Escola Básica do Porto da Luz, desativada há cerca de 20 anos.

O imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora da Luz, n.º 18, em Alenquer, será reativado para acolher atividades culturais, educativas e comunitárias, incluindo aulas, eventos e actuações, bem como encontros que poderão reunir mais de uma centena de participantes. A associação compromete-se a assegurar a manutenção e conservação do espaço.

A reativação do edifício permitirá também alargar horários de funcionamento e reforçar a oferta cultural à comunidade.

