uma parceria com o Jornal Expresso
16/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 16-08-2025 15:00

Antiga Escola Básica do Porto da Luz cedida à Associação Chiquis de Colores

Antiga Escola Básica do Porto da Luz cedida à Associação Chiquis de Colores
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Alenquer vai ceder a antiga Escola Básica do Porto da Luz à Associação Chiquis de Colores, para atividades culturais.

A Câmara Municipal de Alenquer vai celebrar um contrato de comodato com a Associação Chiquis de Colores – Escola de Sevilhanas e Flamenco, que permitirá à coletividade ocupar e dinamizar o edifício da antiga Escola Básica do Porto da Luz, desativada há cerca de 20 anos.
O imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora da Luz, n.º 18, em Alenquer, será reativado para acolher atividades culturais, educativas e comunitárias, incluindo aulas, eventos e actuações, bem como encontros que poderão reunir mais de uma centena de participantes. A associação compromete-se a assegurar a manutenção e conservação do espaço.
A reativação do edifício permitirá também alargar horários de funcionamento e reforçar a oferta cultural à comunidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino