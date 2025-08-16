Cartaxo vai avançar com novo ecocentro na zona industrial de Vila Chã de Ourique





O município do Cartaxo vai avançar com a construção de um novo ecocentro na zona industrial de Vila Chã de Ourique, num terreno municipal, que deverá também funcionar como base logística para o carro de recolha de resíduos. O tema foi abordado na reunião de câmara de 7 de Agosto, após o vereador Fernando Amorim (PS) questionar o ponto de situação do projecto de deslocalização do ecocentro.

O vice-presidente Pedro Reis explicou que a autarquia está a trabalhar num novo ecocentro há cerca de três anos e que o projecto está agora concluído, estando planeado a obra ser lançada em duas fases devido ao custo inicial não ser considerado “o mais agradável” pelos autarcas. Pedro Reis sublinhou que o objectivo não é apenas “deslocalizar” o actual ecocentro, mas criar um “econcentro a sério”, frisando que gestão do actual por parte da Ecolezíria “não tem sido a mais conveniente” para o município. Segundo o autarca, a relação operacional e institucional com a entidade tem apresentado dificuldades, o que reforça o desejo e necessidade de avançar com um novo espaço. “A nossa relação com a Ecolezíria nunca foi excepcional e depois temos o problema de estarmos muito longe da base logística da entidade, então é fundamental criarmos um novo ecocentro”, acrescenta.