Câmara de Benavente adia deliberação por falta de quórum
Ausência de três vereadores da oposição na última reunião de câmara de Benavente obrigou a adiar votação de apoio logístico às festas de Samora Correia, num ponto em que o presidente estava impedido legalmente de participar na votação.
A ausência de quórum impossibilitou a votação de um ponto relativo à proposta de apoio logístico às festas de Samora Correia, que fazia parte da ordem de trabalhos da última reunião de câmara de Benavente. Os vereadores Sónia Ferreira e Luís Feitor (PSD) faltaram à reunião, tal como Milena Castro, eleita pelo Chega que entretanto se tornou independente. E nenhum deles se fez substituir. A sessão contou apenas com a presença dos três eleitos da CDU e da vereadora socialista Alexandra Teixeira, única representante da oposição presente.
O pedido de apoio logístico para as Festas em Honra de Nossa Senhora de Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, em Samora Correia, não foi votado devido à falta de comparência desses vereadores da oposição e também por impedimento legal do presidente da câmara, por conflito de interesses. Carlos Coutinho (CDU) é familiar de uma pessoa dirigente da ARCAS, associação organizadora das festividades. Havendo apenas três eleitos - em sete - em condições de votar, teve de se proceder ao adiamento da votação.
Esta não foi a primeira vez que os vereadores do PSD, Sónia Ferreira e Luís Feitor, faltaram a uma sessão camarária. A lei prevê que em situações como esta os vereadores se façam substituir pelos elementos seguintes da lista, algo que não costuma acontecer. Sónia Ferreira, que é candidata à presidência da Câmara de Benavente pelo PSD, apresentou como justificação motivos de ordem profissional. Luís Feitor justificou a ausência por férias. Quanto a Milena Castro, desvinculou-se do Chega e também não costuma ser substituída.
O apoio logístico será agora alvo de despacho pela vice-presidente da autarquia, Catarina Vale (CDU), sendo posteriormente ratificado pelo executivo em reunião de câmara.
À margem
A brincar aos autarcas e às autarquias
Todos sabemos que o país praticamente pára no mês de Agosto, quando não é ainda em Julho, mas há sectores de actividades e instituições que não podem, nem devem, ir a banhos. Em plena pré-campanha eleitoral, vereadores de várias forças políticas inviabilizaram o normal funcionamento de reuniões de câmara na nossa região. O caso mais caricato aconteceu em Coruche, onde eleitos da maioria PS e da oposição CDU não compareceram a uma reunião nem se fizeram substituir. E a reunião teve de ser adiada.
Em Benavente, as faltas de dois vereadores do PSD e de uma independente eleita pelo Chega, a que se somou o impedimento do presidente por razões familiares, impossibilitaram que uma proposta fosse votada. Os efeitos desses sumiços estivais não foram de grande monta e o sol continuou a nascer nesses dois concelhos. Mas não deixam de ser reveladores da forma como alguns eleitos e membros das listas levam a sério a responsabilidade que assumiram e a confiança que o povo neles depositou. Depois queixem-se....