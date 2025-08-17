uma parceria com o Jornal Expresso
17/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 17-08-2025 15:00

Câmara de Benavente adia deliberação por falta de quórum

Câmara de Benavente adia deliberação por falta de quórum
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Ausência de três vereadores da oposição na última reunião de câmara de Benavente obrigou a adiar votação de apoio logístico às festas de Samora Correia, num ponto em que o presidente estava impedido legalmente de participar na votação.

A ausência de quórum impossibilitou a votação de um ponto relativo à proposta de apoio logístico às festas de Samora Correia, que fazia parte da ordem de trabalhos da última reunião de câmara de Benavente. Os vereadores Sónia Ferreira e Luís Feitor (PSD) faltaram à reunião, tal como Milena Castro, eleita pelo Chega que entretanto se tornou independente. E nenhum deles se fez substituir. A sessão contou apenas com a presença dos três eleitos da CDU e da vereadora socialista Alexandra Teixeira, única representante da oposição presente.
O pedido de apoio logístico para as Festas em Honra de Nossa Senhora de Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, em Samora Correia, não foi votado devido à falta de comparência desses vereadores da oposição e também por impedimento legal do presidente da câmara, por conflito de interesses. Carlos Coutinho (CDU) é familiar de uma pessoa dirigente da ARCAS, associação organizadora das festividades. Havendo apenas três eleitos - em sete - em condições de votar, teve de se proceder ao adiamento da votação.
Esta não foi a primeira vez que os vereadores do PSD, Sónia Ferreira e Luís Feitor, faltaram a uma sessão camarária. A lei prevê que em situações como esta os vereadores se façam substituir pelos elementos seguintes da lista, algo que não costuma acontecer. Sónia Ferreira, que é candidata à presidência da Câmara de Benavente pelo PSD, apresentou como justificação motivos de ordem profissional. Luís Feitor justificou a ausência por férias. Quanto a Milena Castro, desvinculou-se do Chega e também não costuma ser substituída.
O apoio logístico será agora alvo de despacho pela vice-presidente da autarquia, Catarina Vale (CDU), sendo posteriormente ratificado pelo executivo em reunião de câmara.

À margem

A brincar aos autarcas e às autarquias

Todos sabemos que o país praticamente pára no mês de Agosto, quando não é ainda em Julho, mas há sectores de actividades e instituições que não podem, nem devem, ir a banhos. Em plena pré-campanha eleitoral, vereadores de várias forças políticas inviabilizaram o normal funcionamento de reuniões de câmara na nossa região. O caso mais caricato aconteceu em Coruche, onde eleitos da maioria PS e da oposição CDU não compareceram a uma reunião nem se fizeram substituir. E a reunião teve de ser adiada.
Em Benavente, as faltas de dois vereadores do PSD e de uma independente eleita pelo Chega, a que se somou o impedimento do presidente por razões familiares, impossibilitaram que uma proposta fosse votada. Os efeitos desses sumiços estivais não foram de grande monta e o sol continuou a nascer nesses dois concelhos. Mas não deixam de ser reveladores da forma como alguns eleitos e membros das listas levam a sério a responsabilidade que assumiram e a confiança que o povo neles depositou. Depois queixem-se....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino