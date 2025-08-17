Câmara de Benavente adia deliberação por falta de quórum

A ausência de quórum impossibilitou a votação de um ponto relativo à proposta de apoio logístico às festas de Samora Correia, que fazia parte da ordem de trabalhos da última reunião de câmara de Benavente. Os vereadores Sónia Ferreira e Luís Feitor (PSD) faltaram à reunião, tal como Milena Castro, eleita pelo Chega que entretanto se tornou independente. E nenhum deles se fez substituir. A sessão contou apenas com a presença dos três eleitos da CDU e da vereadora socialista Alexandra Teixeira, única representante da oposição presente.

O pedido de apoio logístico para as Festas em Honra de Nossa Senhora de Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, em Samora Correia, não foi votado devido à falta de comparência desses vereadores da oposição e também por impedimento legal do presidente da câmara, por conflito de interesses. Carlos Coutinho (CDU) é familiar de uma pessoa dirigente da ARCAS, associação organizadora das festividades. Havendo apenas três eleitos - em sete - em condições de votar, teve de se proceder ao adiamento da votação.

Esta não foi a primeira vez que os vereadores do PSD, Sónia Ferreira e Luís Feitor, faltaram a uma sessão camarária. A lei prevê que em situações como esta os vereadores se façam substituir pelos elementos seguintes da lista, algo que não costuma acontecer. Sónia Ferreira, que é candidata à presidência da Câmara de Benavente pelo PSD, apresentou como justificação motivos de ordem profissional. Luís Feitor justificou a ausência por férias. Quanto a Milena Castro, desvinculou-se do Chega e também não costuma ser substituída.

O apoio logístico será agora alvo de despacho pela vice-presidente da autarquia, Catarina Vale (CDU), sendo posteriormente ratificado pelo executivo em reunião de câmara.