18/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 17-08-2025 21:00

CDS-PP anuncia cabeças-de- lista às freguesias de Vila Franca de Xira

Fotos: CDS-PP
O CDS-PP de Vila Franca de Xira anunciou os candidatos às freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras tendo em vista as eleições autárquicas.

A Comissão Política do CDS-PP de Vila Franca de Xira divulgou os nomes dos candidatos às presidências das Assembleias de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vila Franca de Xira e União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
Na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, o cabeça- de- lista é Ricardo Francisco, 18 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa e antigo dirigente associativo no ensino secundário. Um dos mais jovens candidatos às autárquicas, propõe-se “desenvolver uma maior coesão social” e aproximar autarcas e cidadãos para uma gestão “mais eficiente e ao serviço das pessoas”.
Para Vila Franca de Xira, o candidato é Manuel Rito, 54 anos, licenciado em Engenharia Mecânica e com experiência profissional em diversos sectores, desde o Japão ao Brasil. Envolvido em voluntariado e membro da direcção de uma IPSS, quer “melhorar a qualidade de vida dos fregueses”, com prioridade para a população sénior, higiene urbana, segurança e mobilidade.
Na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, o CDS-PP apresenta Miguel Rosa, 20 anos, estudante com ambição de seguir carreira na indústria farmacêutica e actual vogal de comunicação da Juventude Popular. Com experiência de voluntariado em lares, escolas e comunidades, identifica a mobilidade, a segurança e as necessidades da juventude como prioridades da sua candidatura.

