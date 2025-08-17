Paula Silva concorre pelo PSD a Vila Nova da Barquinha

A gestora Paula Silva, de 57 anos, é a cabeça de lista do PSD à presidência da Câmara de Vila Nova da Barquinha nas próximas eleições autárquicas, tendo escolhido a “proximidade” como lema de campanha, anunciou o partido. “Vivemos tempos de mudança, tempos em que é urgente voltar a colocar as pessoas no centro das decisões, em que é necessário apostar numa política de proximidade, rigor e compromisso com o futuro do nosso concelho, e é exactamente isso que representa a candidatura da Paula Silva”, disse à Lusa o director de campanha do PSD à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha.

José Salvado referiu ser com “enorme orgulho, sentido de missão e esperança renovada” que o partido concorre com Paula Silva a Vila Nova da Barquinha, sublinhando que a cabeça de lista é uma “mulher determinada, profundamente conhecedora da realidade” local e das suas fragilidades e potencialidades. “É alguém que não tem medo de arregaçar as mangas, que sabe ouvir, que respeita cada pessoa e que acredita na força da comunidade” e que “sabe que Vila Nova da Barquinha merece mais oportunidades, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida”, declarou.

O PS já anunciou que o seu candidato à Câmara da Barquinha nas eleições autárquicas deste ano é o actual vice-presidente do município, Manuel Mourato, perito forense de carreira. A CDU, por sua vez, anunciou que João Filipe Ricardo, funcionário administrativo aposentado, é o cabeça de lista da coligação que junta comunistas e PEV. O Chega concorre com Tatiana Horta, gestora de saúde.