Silvestre Fonseca é candidato do PSD à Junta de Santana do Mato

O PSD de Coruche anunciou Silvestre Fonseca como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Santana do Mato nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Empresário e residente na localidade, onde vive com a família, afirma querer “inovar e renovar” e travar a perda de população, apostando em novas infra-estruturas e na valorização da cultura e tradições locais. O partido sublinha que a sua ligação à freguesia e experiência pessoal fazem dele “a pessoa certa para liderar a mudança”.



