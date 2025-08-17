Vila Franca de Xira avança com concurso público para reparar cais e pontões danificados por temporal

Cinco meses depois da depressão Martinho ter destruído parte da marina de Vila Franca de Xira e deixado em mau estado vários outros pontões náuticos por todo o concelho, o município aprovou em reunião de câmara, a última antes da pausa para as férias de verão, o lançamento de um concurso público para realizar as reparações nos diferentes locais. Em Vila Franca de Xira é onde os estragos foram mais severos, com o mau estado da marina a ser apontado por vários utilizadores do espaço como um risco para a segurança, situação que motivou a aceleração do processo. Na marina da cidade, como O MIRANTE deu nota, várias estruturas ficaram danificadas e zonas de acesso tornaram-se perigosas para utilizadores e embarcações.

Segundo a proposta agora aprovada pelo município, a empreitada terá um preço base global de 248 mil euros, acrescido de IVA e será adjudicada a um único empreiteiro. A autarquia justifica a opção por um contrato único, e não por lotes, com a necessidade de garantir a coerência técnica e funcional dos trabalhos, evitar inconvenientes na gestão da obra, assegurar uma regência única da garantia e beneficiar de eventuais reduções no custo unitário. A intervenção ocorrerá no concelho e a autarquia considera inconveniente a presença de várias entidades executantes no mesmo local. As obras serão realizadas em articulação com a Administração do Porto de Lisboa (APL), com base em protocolos celebrados ao longo de quase três décadas entre as duas entidades. Acordos que, entre outros, permitiram a recuperação urbanística do Bairro dos Avieiros (1995), a requalificação da zona ribeirinha junto ao Jardim Constantino Palha e Cais de Vila Franca (1995), e diversas requalificações na frente ribeirinha e parques urbanos.

A autarquia espera iniciar as obras ainda este ano para que possam ficar concluídas antes do próximo inverno, estimando-se que os trabalhos possam durar 180 dias. Entre os trabalhos a realizar, segundo a proposta, está a reabilitação dos pontões fluviais existentes no concelho, nomeadamente nos cais e pontões da Vala do Carregado, do Cabo, dos Pescadores de Alhandra, dos Moinhos da Póvoa e dos Pescadores da Póvoa, que se encontram localizados em áreas do domínio público marítimo do Estado, afecto à Administração do Porto de Lisboa, que sofreram danos patrimoniais resultantes da tempestade Martinho. Na base da intervenção municipal, explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, está o facto do barco varino Liberdade, propriedade municipal e parte do núcleo museológico, não conseguir acostar nos pontões danificados.