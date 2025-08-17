Vila Franca de Xira avança com concurso público para reparar cais e pontões danificados por temporal
Autarquia aprovou lançamento de um concurso público de 248 mil euros para obra de reparação de vários pontões no concelho, incluindo no cais da cidade, explorado pelo União Desportiva Vilafranquense, cuja gestão está a ser investigada pelo Ministério Público.
Cinco meses depois da depressão Martinho ter destruído parte da marina de Vila Franca de Xira e deixado em mau estado vários outros pontões náuticos por todo o concelho, o município aprovou em reunião de câmara, a última antes da pausa para as férias de verão, o lançamento de um concurso público para realizar as reparações nos diferentes locais. Em Vila Franca de Xira é onde os estragos foram mais severos, com o mau estado da marina a ser apontado por vários utilizadores do espaço como um risco para a segurança, situação que motivou a aceleração do processo. Na marina da cidade, como O MIRANTE deu nota, várias estruturas ficaram danificadas e zonas de acesso tornaram-se perigosas para utilizadores e embarcações.
Segundo a proposta agora aprovada pelo município, a empreitada terá um preço base global de 248 mil euros, acrescido de IVA e será adjudicada a um único empreiteiro. A autarquia justifica a opção por um contrato único, e não por lotes, com a necessidade de garantir a coerência técnica e funcional dos trabalhos, evitar inconvenientes na gestão da obra, assegurar uma regência única da garantia e beneficiar de eventuais reduções no custo unitário. A intervenção ocorrerá no concelho e a autarquia considera inconveniente a presença de várias entidades executantes no mesmo local. As obras serão realizadas em articulação com a Administração do Porto de Lisboa (APL), com base em protocolos celebrados ao longo de quase três décadas entre as duas entidades. Acordos que, entre outros, permitiram a recuperação urbanística do Bairro dos Avieiros (1995), a requalificação da zona ribeirinha junto ao Jardim Constantino Palha e Cais de Vila Franca (1995), e diversas requalificações na frente ribeirinha e parques urbanos.
A autarquia espera iniciar as obras ainda este ano para que possam ficar concluídas antes do próximo inverno, estimando-se que os trabalhos possam durar 180 dias. Entre os trabalhos a realizar, segundo a proposta, está a reabilitação dos pontões fluviais existentes no concelho, nomeadamente nos cais e pontões da Vala do Carregado, do Cabo, dos Pescadores de Alhandra, dos Moinhos da Póvoa e dos Pescadores da Póvoa, que se encontram localizados em áreas do domínio público marítimo do Estado, afecto à Administração do Porto de Lisboa, que sofreram danos patrimoniais resultantes da tempestade Martinho. Na base da intervenção municipal, explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, está o facto do barco varino Liberdade, propriedade municipal e parte do núcleo museológico, não conseguir acostar nos pontões danificados.
Pagamentos com “rifas” continuam na mira do Ministério Público
Tal como o nosso jornal já tinha dado nota, a forma como têm sido realizados há vários anos os pagamentos das quotas dos utilizadores da marina de Vila Franca de Xira, explorada pelo União Desportiva Vilafranquense (UDV), estão a levantar dúvidas entre vários utilizadores do espaço e o Ministério Público decidiu abrir um inquérito ao clube, que tem como presidente da comissão administrativa do clube, Márcio Oliveira. Uma diligência confirmada a O MIRANTE na sequência dos alertas deixados por vários utilizadores da marina de Vila Franca de Xira, que temem a existência de ilegalidades na forma como estão a ser feitos os pagamentos da marina, alegadamente, com papéis semelhantes a rifas. As investigações continuam.