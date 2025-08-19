uma parceria com o Jornal Expresso
19/08/2025

Política | 19-08-2025 10:00

Alexandre Jacinto lidera lista do movimento “Arrouquelas Sim”

Alexandre Jacinto, nome de peso no associativismo local de Arrouquelas, volta a candidatar-se à presidência da junta de freguesia pelo movimento independente “Arrouquelas Sim”.

Alexandre Jacinto, enfermeiro militar reformado e dirigente associativo, é o candidato do Movimento de Cidadãos Independentes de Arrouquelas – Arrouquelas Sim, à presidência da junta de freguesia nas eleições autárquicas. Após oito anos de trabalho na oposição, o candidato afirma que chegou agora o momento de “dar voz à mudança” e “fazer diferente – e fazer melhor”.
Natural e residente de Arrouquelas, Alexandre Jacinto destaca a sua ligação à comunidade, tendo sido fundador e presidente durante muitos anos da Associação de Jovens de Arrouquelas - H2O. Após ter sido também candidato nas últimas eleições, o cabeça de lista reafirma conhecer “bem a freguesia, as suas gentes e necessidades” e garante que a sua candidatura tem como missão defender os interesses da freguesia, promover o desenvolvimento local e trabalhar lado a lado com a população.
O candidato salienta ainda que o movimento “Arrouquelas Sim” não representa partidos, mas sim as pessoas, sublinhando que é “a única alternativa de mudança real” para Arrouquelas, em que as prioridades são essencialmente a melhoria da qualidade de vida da população e a apresentação de soluções concretas para os problemas do dia a dia.

