Chega apresenta Bernardo Costa como candidato à Junta de Pontével

O Chega anunciou Bernardo Costa, de 24 anos, como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Pontével nas próximas eleições autárquicas. Natural da freguesia, o candidato é licenciado em Gestão, com especialização em Gestão Financeira, e desenvolveu a sua carreira na banca tradicional portuguesa e no sector de investment banking.

Bernardo Costa afirma que a sua experiência profissional lhe permitiu adquirir competências como “capacidade de análise e planeamento, sentido de responsabilidade, a atenção ao detalhe e trabalho em equipa”, características que considera essenciais para servir a comunidade. O candidato defende ainda que a gestão no seu sentido mais amplo “pode e deve ser posta ao serviço da comunidade”, uma vez que ajuda a tomar decisões mais sustentadas e a gerir melhor os recursos. O candidato propõe-se ouvir a população, valorizar os melhores atributos de Pontével e trabalhar para que a freguesia cresça “respeitando a sua identidade e olhando com ambição para o futuro”.

